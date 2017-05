Sport Vervolg eindronde: Eerst Hasselt, dan finale tegen Luik of Brakel

Eendracht Aalst dus naar de halve finale van de eindronde. Nu zondag om drie uur spelen de Ajuinen in en tegen Hasselt. Volgende week woensdag volgt de terugmatch in eigen stadion. Als Aalst zich kan plaatsen voor de finale, dan moeten ze tegen Club Luik of Olsa Brakel. De finale wordt ook beslecht in twee wedstrijden. De eerste is thuis op zondag 21 mei, en de terugwedstrijd is voor een weekje later. De finale-wedstrijden worden telkens om 3 uur in de namiddag gespeeld. Tickets zijn schaars. Voor de terugwedstrijd tegen Hasselt is er morgen een voorverkoop.