Vervoerregio Waasland verdubbelt aantal deelfietsen

In Temse zullen snelheidsduivels vanaf eind maart meer kans maken op een boete, want dan treden er in de gemeente vier trajectcontroles in werking. Die trajectcontroles bevinden zich in Velle, de Dorpsstraat in Elversele, de Legen Heirweg-Gentstraat in Tielrode en ook in de Hoogkamerstraat in het centrum van Temse zelf. Wie zich niet aan de snelheid houdt, krijgt een serieuze boete. Als je tot 20 kilometer per uur boven de snelheidsgrens gaat, zul je een GAS-boete krijgen. Rij je sneller, volgt de politie je verkeersovertreding op. Met de vier nieuwe trajectcontroles wil het gemeentebestuur de verkeersveiligheid verhogen, en meer rust in de straten brengen.