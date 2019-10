Vervallen stadion van KSV Sottegem moet plaats ruimen voor nieuw complex

Het stadsbestuur van Zottegem wil af van het verouderd en vervallen stadion van voetbalclub KSV Sottegem. Ooit een dynamische tweedeklasser, nu weggezakt in de provinciale reeksen. Het plan is om de tribune en de oude kleedkamers en kantine af te breken. In de plaats moet onder andere een polyvalente zaal komen, de rest van her gebouw is dan voor private investeerders. Op 21 oktober organiseert de stad een infosessie voor de inwoners van Zottegem.