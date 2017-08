Waasland-Beveren koortsachtig op zoek naar opvolger voor Zinho Gano

Stijn De Bock uit Zele is vanmiddag in het Antwerpse Stabroek Belgisch kampioen wielrennen geworden bij de elite zonder contract. De 23-jarige renner van Cibel-Cebon haalde het in een spurt met 8 renners van Jens Moens en Dieter Bouvry. Een mooie prestatie van de Zelenaar aangezien hij eerder in de koers veel werk opknapte om een achtervolgend groepje weer bij de kopgroep te laten aansluiten. De Bock is trouwens een Parelvisser. Dat is het intussen beroemde trainingsgroepje van Olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Oliver Naesen. Morgen rijdt er dus een extra kampioen mee bij De Parelvissers. En naar goede gewoonte zal het aan de nieuwe kampioen zijn om te trakteren aan het Donkmeer.