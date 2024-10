Verstoorde krantenbedeling zorgt voor frustraties bij abonnees en dagbladhandels

De krantenbedeling in onze regio draait nog altijd in de soep. Onder meer in Berlare, Wichelen, Wetteren en Lede krijgen abonnees al weken hun krant niet in de bus. Dat kwam oorspronkelijk door de staking bij het verdeelcentrum van Bpost in Wettteren. Nu worden de kranten bedeeld door een nieuwe, private partner. Maar dat brengt geen soelaas. Ook de dagbladhandelaars zitten met de handen in het haar. Daarom komt Mediahuis, de uitgever van onder meer Het Nieuwsblad en De Standaard, met een tijdelijke afhaalpost op de proppen.