Versterking voor Sporting Lokeren en Waasland-Beveren

Kent u de Kleine Flandrien al? Dat is de mascotte die de stad Zottegem in het leven heeft geroepen, en dat om de doortocht van de Ronde van Vlaanderen mee te vieren. Zottegem is voor drie jaar ‘Dorp van de Ronde’, en daarom wil het stadsbestuur jong en oud bij de doortocht van Vlaanderens Mooiste betrekken, onder meer hier in de Paddenstraat. De Kleine Flandrien moet vooral de jeugd aanspreken en kinderen zin doen krijgen in het wielrennen. De mascotte zou de komende maanden, in aanloop naar de Ronde, overal in de stad moeten opduiken.