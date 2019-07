Dit nieuws begint helaas met een dodelijk arbeidsongeval in de Waaslandhaven. Om iets voor 12 uur vanmiddag moesten de hulpdiensten uitrukken naar de Antwerp Euroterminal, op de linkerscheldeoever. Een arbeider was onder een stacker terechtgekomen. Dat is een grote heftruck die containers verplaatst. Een team van de MUG probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar tevergeefs. De arbeider overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De collega's van de man zijn in shock en werden ter plaatse opgevangen. De kraanmachinist die de container op het ogenblik van het ongeval behandelde was zo zwaar onder de indruk, dat hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nu volop onderzocht.