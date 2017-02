Sport Verslag VW Hamme - WS Brussel

En zo zijn we aanbeland bij de sport. In de eerste amateurreeks staat Vigor Wuitens Hamme voor de weken van de waarheid. Door een recente nul op negen is de club weggezakt naar de gevarenzone. Winst deze middag tegen het nog lager geklasseerde White Star Brussel was dan ook een absolute must. Of dat uiteindelijk ook gelukt is, horen we van Mikaël Soinne.