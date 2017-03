De sport starten we vandaag met fantastische beelden uit Melsele. Want daar heeft eerste provincialer Svelta Melsele zich gisterenavond als allereerste ploeg in Vlaanderen gekroond tot kampioen. Svelta overklaste een heel seizoen alles en iedereen. Enkel winnen tegen de buren uit Kruibeke was nog nodig om de champagneflessen vijf speeldagen voor het einde al te doen knallen. En dat gebeurde dus. Al was het wel wachten tot diep in blessuretijd vooraleer het feest kon losbarsten.