Vanavond worden in de Florahallen in Aalst de prijzen uitgereikt voor de mooiste groepen en praalwagens in de stoet. Maar ieder jaar is er ook een prognose van 'Den Oitgeranzeirde Jury', dat is zowat het schaduwkabinet van de echte jury. Bij de middelgrote groepen wint dit jaar Krejeis, voor de Steynzoel’n en de Zwiejtzoel’n. Bij de kleine gaat de eerste prijs naar Geloeif Me Goed. Dest-Goe Schief is tweede, Nemnaa derde. De hoofdprijs bij de grote groepen gaat volgens de jury naar Lotjonslos, voor Possensje en Lodderoeigen. Lotsjonslos verraste het publiek en kwam op de proppen met het Ros Beiaard.