Ook gisterenavond werd er al gevoetbald in de eerste amateurliga. De Hamse Wuitens namen het in eigen stadion op tegen ASV Geel. Hamme startte sterk aan de competitie, maar na drie nederlagen op rij dreigde daar niet veel meer van over te schieten. Het was met andere woorden tijd om de rug te rechten. En dat deed blauw-zwart ook. Geel was het kind van de rekening en verloor met 3-1.