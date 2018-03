Sport Verslag Eendracht Aalst - Knokke

embed

In de eerste amateurliga van het voetbal kreeg Eendracht Aalst vandaag met Knokke de tweede in de stand over de vloer. Op papier dus een moeilijke opdracht voor de Ajuinen. In de heenmatch kon Aalst stunten op het veld van Knokke. Het werd toen 1-2. Het antwoord op de vraag of er vandaag opnieuw een stunt in zat, krijgt u in volgend verslag.