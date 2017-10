In de tweede amateurliga ontving Temse gisteravond Mandel United. De eerste helft begint slecht voor de thuisploeg. Na een duidelijke foutieve tackle in de 16 wijst de scheidsrechter naar de stip. Strafschop voor Mandel, maar Declercq mist onbegrijpelijk. Daarna neemt Temse de overhand. Voorzet van Virgone, maar Glouftsis schiet net naast. We gaan rusten bij 0-0. In de tweede helft is het dan toch raak voor de thuisploeg. Kapitein Amin Kabir maakt er 1-0 van met dit afstandsschot. Maar Temse wordt meteen koud gepakt op een vrije trap. Tom Raes kopt de gelijkmaker tegen de netten. 1-1 is de eindstand. Temse blijft vierde in de stand.