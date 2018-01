Dan is het nu tijd voor de sport. In de eerste amateurliga stond VW Hamme deze namiddag oog in oog met leider en titelkandidaat Lommel SK. De Wuitens staan momenteel mooi in de middenmoot, maar hebben nog een zwaar programma voor de boeg. Benieuwd of de mannen van speler-trainer Vandamme konden stunten tegen de Limburgers. De thuisploeg moest het wel doen zonder z'n geschorste kapitein Speltdoren.