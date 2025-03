Verschrikkelijke crash in tunnel van N41 in Elversele eist het leven aan 4 slachtoffers

Bij een frontale botsing in de tunnel van de N41 in Elversele zijn deze nacht vier dodelijke slachtoffers gevallen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Het gaat om twee jonge vrouwen en twee zeer jonge kinderen. Ze maken allemaal deel uit van dezelfde familie. Het gaat over een familie van Syrische afkomst uit Sint-Niklaas. De bestuurder van het andere betrokken voertuig is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden op dit moment nog onderzocht door een verkeersdeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen. Later meer op tvoost.be of in onze nieuwsuitzendingen.