Verschrikkelijk ongeval in Verrebroek, auto schuift helemaal onder oplegger, bestuurder in levensgevaar

In Verrebroek bij Beveren is gisteravond een verschrikkelijk ongeval gebeurd. Aan de Hoogschoorweg is een auto tegen een oplegger gereden. De auto kwam helemaal onder de opligger te zitten. Vermoedelijk is de auto van de rijbaan afgeweken en achteraan tegen de oplegger gereden. De klap was zo zwaar dat de auto helemaal onder de vrachtwagen terechtkwam, en het dak volledig van de auto werd gerukt. De brandweer moest de man uit het wrak bevrijden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.