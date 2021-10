Zo'n 200 kinderen van een lagere school in Beveren hebben vandaag een coronatest ondergaan op school. De Lindenlaanschool is al de hele week gesloten na een corona-uitbraak in het tweede leerjaar. Alleen de kleuterschool bleef open. Er waren eerst 30 positieve gevallen, verspreid over de hele school. Maar dat aantal nam nog toe tot 45 in de loop van afgelopen week. Om maandag opnieuw de lessen te kunnen opstarten, liet de school alle andere leerlingen vanochtend testen.