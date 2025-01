Verschillende incidenten met vuurwerk tijdens overgang van oud naar nieuw: "Een harde aanpak is nodig"

Er zijn tijdens de overgang van oud naar nieuw ook verschillende incidenten geweest met vuurwerk in onze regio. En dat terwijl het verboden was. Dat was onder meer het geval in Sint-Niklaas en Aalst. Daar heeft een jongeman tijdens nieuwjaarsnacht een politiecombi beschoten met vuurwerk, waarna de agent tegen een boom botste. Gewonden vielen er gelukkig niet. In de ballonstad nam de politie dan weer heel wat vuurwerk in beslag en stelde het enkele pv's op voor het bezit ervan.