Verschillende coronaparameters blijven in dalende lijn gaan

Maar nationaal blijven we het wel goed doen. Het totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft verder dalen. In de Belgische ziekenhuizen liggen nu nog 1.600 coronapatiënten. Zowat een vijfde van hen ligt op Intensieve zorg. Ook in de ziekenhuizen in onze streek zien we vandaag een daling van aantal bezette bedden op de Covid-afdelingen, met 11 in totaal, tot 166. 26 van die patiënten hebben intensieve verzorging nodig. De daling is het sterkst in Aalst, waar er de voorbije dage ook wel een sterke stijging was geweest. ook in het AZ Nikolaas is er een afname van het aantal patriënten. Enkel in Zottegem is er nog een opmerkelijke stijging, met 4 patiënten. Maar die is te verklaren door een aantal overplaatsingen van patiënten uit Aalst en Dendermonde.