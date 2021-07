Verplichte rust voor Laurens De Plus door virale infectie

Op de Olympische Spelen is Nina Sterckx uit Laarne vijfde geworden in het gewichtheffen. Een bijzonder knappe prestatie, want Nina is amper 18 en wilde in Tokio vooral ervaring opdoen. Haar Olympische diploma is een beloning voor haar harde werk en vooral voor het strenge dieet dat ze de afgelopen maanden moest volgen. Nu mag de riem er even af, en binnen enkele maanden kan ze dan terug beginnen trainen voor haar volgende grote doel, de Olympische Spelen van 2024.