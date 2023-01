Verpleegkundige Vitaz-ziekenhuis krijgt messteek van minderjarige patiënt op psychiatrie

De Sint-Martinuskerk in Aalst is tijdelijk dicht nadat er enkele houten panelen naar beneden waren gevallen. De panelen vielen van een stofwand. Die wand is aangebracht voor de restauratiewerken die er aan de gang zijn. De schade is gelukkig niet groot en er zijn ook geen gewonden gevallen. Op het moment dat de stukken naar beneden donderden, waren er een drietal aanwezigen. Om zeker geen risico's te nemen heeft de brandweer de kerk nu wel laten sluiten. De misviering van deze ochtend moest daarom verhuizen naar de Jezuïetenkerk. En ook de filmvoorstelling van 'Daens', die vanmiddag in de kerk gepland was, moest verhuizen naar het cultureel centrum De Werf.