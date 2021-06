Verontwaardigde reacties over PFOS tijdens debat Vlaams Parlement

De populaire Vlaamse jeugdauteur Dirk Bracke is gisteren overleden. Bracke, afkomstig uit Stekene, was 68 jaar en al een jaar ziek. Hij was daarom ook gestopt met schrijven. "Zijn dood is een groot verlies voor zijn familie en vrienden, onze uitgeverij en voor de Vlaamse jeugdliteratuur", klinkt het in het persbericht van Standaard Uitgeverij. Bracke schreef meer dan 40 jeugdromans, waarbij hij heikele maatschappelijke thema's zoals drugs, prostitutie of jeugdbendes aanraakte. Heel wat van zijn boeken werden bekroond in binnen- en buitenland, sommige (Het Engelenhuis, Black...) werden ook succesvol verfilmd. Vanuit diverse hoeken komen er al reacties binnen op het overlijden van jeugdauteur Dirk Bracke. "Vaarwel Dirk Bracke. Opgegroeid met jouw boeken. Zonder twijfel één van onze meest invloedrijke jeugdauteurs. Hij heeft belangrijke maatschappelijke thema's bespreekbaar gemaakt voor jongeren. Een inspiratie voor zovelen", reageert Benjamin Dalle op Twitter. Ook de Vlaamse minister-president, tevens bevoegd voor Cultuur, sprak zijn medeleven uit. "De gevierde jeugdauteur Dirk Bracke is op jonge leeftijd overleden. Mijn diep medeleven met familie en vrienden", tweette Jan Jambon. "Schitterende auteur, zoveel generaties jongeren geïnspireerd en doen dromen met zijn vele boeken! Rust zacht", schreef Hilde Crevits op Twitter. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.