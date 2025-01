In Sint-Niklaas is de renovatie van de Stadsschouwburg klaar. De stad investeerde bijna 2 miljoen euro om de zaal en het gebouw comfortabeler te maken en het zicht in de zaal voor de bezoekers beter te maken. Over 2 weken kan het publiek de vernieuwde schouwburg ontdekken op een feestelijk openingsweekend. Vanmorgen kregen enkele tientallen trouwe bezoekers al een unieke blik achter de schermen.