Vernieuwde Houtvoortsite voorgesteld in Sint-Gillis-Waas

In Sint-Gillis-Waas dan is de Houtvoortsite zo goed als klaar. Dat is het sportcomplex in de gemeente. De buurtbewoners konden dit weekend de site een eerste keer ontdekken. Helemaal klaar is ze nog niet, want door archeologisch onderzoek en het slechte weer, liepen de werken vertraging op. Maar binnenkort kunnen de eerste paden eindelijk in gebruik genomen worden, hoewel de volledige site nog wat tijd nodig heeft om helemaal in bloei te komen. De grote speel- en multizone zijn wel voor een groot deel klaar. De mountanbike- en skatezone zijn nog volop in opbouw. Het project heeft een kostenplaatje van net geen 700.000 euro.