Vernieuwde en verkeersveilige Zeelsebaan opent op vrijdagavond 18 maart

Op de E17 in Lokeren is kort na de middag, in de richting van Gent, een dodelijk verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van een bestelwagen crashte nadat hij de controle over zijn stuur verloor. De wagen, die ingericht is voor het vervoer van mindermobiele mensen, zwalpte volgens getuigen ongeveer anderhalve kilometer over de hele breedte van de snelweg. Daarop reed het voertuig rechts van de weg frontaal op een groot verkeersbord. De klap was bijzonder zwaar. Een spoedarts, die getuige was van het ongeval, ging onmiddellijk hulp bieden, maar helaas kon die niet meer baten. De chauffeur, een man van 38, overleed ter plaatse. Het parket stuurde een verkeersdeskundige om het ongeval te onderzoeken.