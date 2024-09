Vernieuwde dinsdagmarkt in Ninove zorgt voor enkele ontevreden marktkramers: "Hoe langer ik hier sta, hoe slechter mijn plaats"

In Ninove is de vernieuwde dinsdagmarkt vanmorgen van start gegaan. De locatie is min of meer dezelfde gebleven, maar een heleboel marktkramers zijn van plaats moeten wisselen. De nieuwe opstelling zou de wekelijkse markt opnieuw aantrekkelijker moeten maken, vooral ter hoogte van de Graanmarkt. Want daar bleven de mensen vroeger steeds vaker weg. Enkele marktkramers trekken nu naar de Raad Van State, omdat ze volgens hen op een slechtere plaats zijn terechtgekomen. Ook over de toewijzing stellen ze zich serieuze vragen.