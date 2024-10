Vernieuwde Denderboorden moeten stadscentrum Geraardsbergen beschermen

De plannen voor nieuwe, verhoogde kades in het stadscentrum van Geraardsbergen worden weer een beetje concreter. Die kades moeten ervoor zorgen dat de Dender niet langer voor wateroverlast kan zorgen. Enkele maanden geleden heeft de Vlaamse Regering en Provincie Oost-Vlaanderen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei goedgekeurd. Dat plan moet, samen met de vernieuwing van de stuwen, het overstromingsrisico doen dalen. De betonblokken die nu langs de Dender staan in Geraardsbergen zullen vervangen worden. De verhoogde kades kunnen bijvoorbeeld ingewerkt worden in een glooiend plein of trap. Het gaat voor alle duidelijkheid nog om een plan. Pas tegen 2028 zou de schop ook effectief in de grond gaan.