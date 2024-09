Vernieuwde atletiekpiste van domein Putbos geopend: "Fier op het resultaat"

In Lede is dan weer de vernieuwde atletiekpiste van domein Putbos geopend. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad om tot dit punt te raken. Het domein stond een tijdlang te koop, maar een investeerder vinden, bleek moeilijk. De gemeente kon uiteindelijk voor een symbolisch bedrag de atletiekpiste en de kantine overkopen van Sport Vlaanderen. De werken hebben net geen jaar geduurd. Het kostenplaatje is zo'n 2,2 miljoen euro. De rest van het domein wordt binnenort door een private eigenaar onder handen genomen. Maar de eerste horde is dus genomen.