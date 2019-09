Zowel de hulpverleningszone Waasland als de brandweerzone Antwerpen kregen zaterdagnamiddag tussen 2 en 3 uur meerdere telefoontjes binnen van mensen die zich zorgen maakten over een zwarte rookpluim. En ook zondagmorgen nog was er boven de Waaslandhaven een zwarte rookpluim te zien, die deed vrezen voor een zware brand. Maar al snel bleek het te gaan om een hevige affakkeling bij het chemische bedrijf Borealis, in Kallo. Door een storing in de productieprocessen trad er een noodprocedure in werking, die de fakkel in werking zet. De gitzwarte rookpluim was kilometers ver te zien, maar dreef niet onmiddellijk richting bewoond gebied. Er zou ook geen gevaar geweest zijn voor de omgeving, zegt het bedrijf nog.