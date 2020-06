Vandaag stond de eerste training van Waasland-Beveren op het programma. Geel-blauw weet nog altijd niet of het nu 1A of 1B wordt, maar toch werd al er een eerste keer getraind op de Freethiel. Qua inkomende transfers is het voorlopig nog een mager beestje, omdat de meeste spelers afwachten welke reeks het nu wordt.