Vernieuwd Netwerk Aalst heet nu NW en is pas geopend: "We zoeken naar verbinding"

In het kasteel Cortewalle in Beveren is vandaag, onder grote belangstelling, een expo van de Sint-Niklase graficus Raf Coorevits geopend. Dat gebeurde naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag. Coorevits is één van Vlaanderens meest getalenteerde grafici. Hij kreeg meerdere prijzen en onderscheidingen en verschillende van zijn werken hangen in belangrijke gebouwen in ons land, zoals in ministeries en in het gebouw van de Nationale Bank. De Sint-Niklase kunstenaar doceerde grafische technieken aan Sint-Lukas in Gent en verschillende academies, waaronder ook die van Sint-Niklaas. Zo heeft hij honderden jonge kunstenaars begeleid. Vanaf vandaag tot het einde van deze maand worden zijn werken tentoongesteld in Beveren. Ondanks zijn gezegende leeftijd denkt Coorevits nog niet aan stoppen. Je vindt hem nog vaak terug in zijn atelier.