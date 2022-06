Vermoedelijke stunt met motor loopt fout af in Bijlstraat in Beveren

In de Bijlstraat in Beveren is vermoedelijk roekeloos rijgedrag vrijdagavond rond acht uur fout afgelopen. Een jongeman was er met een crossmotor, volgens getuigen, halsbrekende toeren aan het uithalen. Daarbij verloor hij op een bepaald moment de controle over zijn motor, waardoor hij ten val kwam en de machine tegen een geparkeerde wagen aanreed. Daardoor scheurde de brandstoftank open en daarop vlogen zowel de motor als de aangereden auto in brand. Bij aankomst van de brandweer was de wagen al niet meer te redden. Het vuur zou ook schade hebben toegebracht aan de nabijgelegen huizen, en ook een andere geparkeerde auto liep schroeischade op. De motorrijder is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.