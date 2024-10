Vermoedelijke dader van moord op vrouw van 68 in Wetteren is opgepakt en aangehouden

Er is nieuws in de zaak rond de vrouw van 68 die woensdag vermoord werd in Wetteren. De politie zou de vermoedelijke dader namelijk gisteren hebben opgepakt bij een andere overval. De man werd opgepakt in Kalken toen hij daar een home-invasion probeerde te plegen. De verdachte zou zwaar onder invloed geweest zijn waardoor de bewoner gemakkelijk naar buiten kon. De bewoner verwittigde de hulpdiensten en al snel zou er een link gelegd zijn met de moord op de vrouw in Wetteren, twee dagen geleden. Zij was met haar hond aan het wandelen en werd door een buur dood teruggevonden in de buurt van haar huis. De verdachte is verhoord en aangehouden.