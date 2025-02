In de Molenbeek in Erpe-Mere is vanmorgen het lichaam teruggevonden van een man van 93. Vorige week vrijdag was hij door zijn familie als vermist opgegeven. Vermoedelijk is hij donderdagnacht in de beek, die recht tegenover z'n huis stroomt, terechtgekomen, nadat hij ongerust was over het hoge waterpeil. Eerdere zoektochten bleven de voorbije dagen zonder resultaat.