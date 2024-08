'Vermiste' Aalstenaar in Oostende is terecht: "Deze man was helemaal niet in nood"

De 41-jarige Aalstenaar die gisteravond verdween in Oostende, is terecht. De man van Oekraïense afkomst werd in goede gezondheid teruggevonden in de ajuinstad. De man ging gisterenavond in de zee zwemmen, maar zijn vrienden verloren hem uit het oog. Ze verwittigden de hulpdiensten. Na enkele uren werd de zoekactie op het water, de dijk en het strand gestaakt. Het was te donker geworden. Deze ochtend zou de zoekactie voortgezet worden, maar dat bleek niet nodig. De man was ondertussen terug thuis in Aalst. Hij nam na zijn zwempartij de trein naar huis, in een natte zwembroek. Hij riskeert wel een gasboete van 250 euro, omdat hij in zee is gegaan terwijl dat niet mocht. Toch stelt de burgemeester van Oostende zich ernstige vragen bij het gedrag van de man. Want alleen de inzet van de reddingshelikopter kost al 12.000 euro per uur.