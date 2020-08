Vermijd vanaf morgenavond de omgeving van de Kennedytunnel

De expresweg E34 gaat dit en volgend weekend even dicht. Dat gebeurt ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost, in de richting van de kust. Dat gebeurt al vanaf vanavond voor het verkeer dat van de ring komt. Er komt een lokale omleiding. Maar wie richting de kust rijdt, die rijdt best via de E17 of de E40, om zo lange wachttijden te vermijden. Ook in de rijrichting Antwerpen zijn er werkzaamheden. Zowel zaterdag als zondag rijdt het verkeer tussen Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna Linkeroever op één rijstrook. De afrit naar Linkeroever is afgesloten. Het verkeer zal omgeleid worden via de E17 en de keerbrug in Kruibeke. Op termijn komt er hier een gloednieuw op- en afrittencomplex, dat over een jaar klaar moet zijn.