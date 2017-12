Nieuws Vermassen overweegt klacht tegen familie Palsterman en Knack

Jef Vermassen overweegt intussen klacht in te dienen tegen de familie Palsterman, één van de nabestaanden van de Bende van Nijvel. En ook tegen het weekblad Knack. De familie Palsterman begrijpt niet waarom de advocaat niets heeft gedaan met een lange anonieme brief die hij kreeg. Die bevatte gedetailleerde informatie over het onderzoek. Er zaten ook enkele belangrijke foto's in verband met de Bende bij. In Knack zegt de familie een dreigbrief van Vermassen ontvangen te hebben. Vermassen zelf ontkent met klem. Ja, ik heb een brief geschreven, zegt hij, maar alleen met de voorzichtige waarschuwing om niets te lekken uit het dossier, in het belang van het onderzoek. Tot voor kort werd de familie Palsterman bijgestaan door Jef Vermassen. Intussen is Walter Van Steenbrugge hun advocaat.