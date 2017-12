Nieuws Vermassen krijgt opnieuw tip over Bende van Nijvel, dit keer van man op sterfbed

Er is alweer een belangrijke tip binnenkomen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Jef Vermassen heeft vorige week een lang gesprek gehad met een man die op sterven lag en vlak voor zijn dood zijn verhaal nog wilde doen. Daags nadien is de man overleden. Zijn verhaal kan leiden naar de daders van de Bende, zegt Vermassen. De getuige was zelf geen lid van de bende en is ook niet afkomstig uit de omgeving van Aalst, maar om het onderzoek niet te schaden, wil de advocaat geen details prijsgeven.