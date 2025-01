Verloren Maandag deint uit tot in Hamme, bakker Joeri doet speciaal open: "Tradities zijn er om in ere te houden"

Wie houdt van Vlaamse tradities, die heeft er misschien vandaag al gegeten: appelbollen en worstenbroodjes. De eerste maandag na Driekoningen was het weer alle hens aan dek voor de bakkers, want het was vandaag 'Verloren Maandag'. Een traditie die vooral in het Waasland sterk leeft. Maar ook iets zuidelijker in onze regio, in Hamme, wint de dag steeds meer aan bekendheid. Bakkerij Joeri deed vandaag speciaal open.