Verliest Geraardsbergen meer dan 100 jobs? "Meer overleg met bedrijven nodig", zegt N-VA

De stad Geraardsbergen dreigt meer dan 100 jobs te verliezen op het grondgebied. Twee bedrijven hebben hun pand in de industriezone te koop gezet. Geraardsbergen kampt nu al met een hoge werkloosheidsgraad. De hoogste zelfs in de Denderstreek. Het bedrijf Aquinos, het vroegere Recticel, telt ruim 100 werknemers, maar wil nu verhuizen. Het bedrijf wil in Geraardsbergen blijven, maar dan moet er wel een geschikt pand gevonden worden. Ook het pand van Flamant, een bedrijf met 50 werknemers, staat te koop. Oppositiepartij N-VA trekt daarom aan de alarmbel en wil meer ruimte om te ondernemen, in de stad.