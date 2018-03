De mannen van KSK Kieldrecht zouden dus helemaal niet misstaan op de Golden Palace Ball. Tijdens een heuse gala-avond zijn vrijdagavond in Gent de beste spelers uit de provinciale voetbalreeksen van Oost-Vlaanderen in de bloemetjes gezet. De Golden Palace Ball, is het provinciale antwoord op de Gouden Schoen. Het gala werd vorig jaar ook al in West-Vlaanderen georganiseerd. Dit jaar was het voor de eerste keer de beurt aan onze provincie.