Verlichte tractorenstoet in Lede doet ons mijmeren naar Kerstmis: "Dubbel zoveel dan vorig jaar"

Nu de Sint is geweest, mogen we ons allemaal gaan opmaken voor Kerstmis. En de laatste jaren maken de verlichte tractorenstoeten ook deel uit van de traditie. In Lede mochten ze de spits afbijten. Meer dan 120 tractoren, gehuld in kerstverlichting en versiering, trokken gisteravond in colonne door de straten van alle deelgemeenten. Ondanks het gure weer kwamen er toch heel wat mensen naar buiten. Wij gingen meegenieten in Oordegem.