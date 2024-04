Verlicht zebrapad in Lokeren verdwijnt al na vier jaar: "Proefproject is mislukt"

Eind deze week weten we of Conner Rousseau meedoet aan de komende parlementsverkiezingen. De Sint-Niklazenaar moet uiterlijk op 13 april aangeven of hij lijstduwer wordt voor het Vlaamse parlement. Die plek houdt zijn partij Vooruit vrij voor haar voormalige nationale voorzitter. Rousseau nam ontslag na racistische en seksistische uitspraken. Binnen Vooruit wil of kan niemand zeggen of Rousseau zijn comeback later deze week aankondigt. Bronnen dicht bij hem vertellen wel dat hij de politiek de voorbije maanden nooit helemaal heeft losgelaten, zowel nationaal als lokaal, in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Of dat betekent dat Rousseau straks lijstduwer wordt, weten we dus ten laatste dit weekend.