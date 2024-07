Verlengd samenscholingsverbod voor probleembuurten station en kern Rechteroever in Aalst

Vanaf morgen geldt er in Aalst opnieuw een samenscholingsverbod in de stationsbuurt en de kern Rechteroever. Concreet betekent het dat groepen van vier mensen of meer er niet meer mogen rondhangen. Dat geldt niet op horecaterrassen en tijdens toegelatenmanifestaties. Zowel in de stationsbuurt als de kern Rechteroever is er een zware aanhoudende problematiek van overlast, waaronder openbare dronkenschap en verbaal en fysiek geweld. Het samenscholingsverbod is er nu voor vier maanden, tot eind oktober. Het niet-naleven ervan kan leiden tot een GAS-boete en een bestuurlijke aanhouding. Uit vaststellingen van de lokale politie blijkt dat samenscholing één van de belangrijkste oorzaken is van verstoring van de openbare orde en overlast.