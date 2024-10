Verlaten kasteel in Sint-Niklaas vormt decor Halloweentocht, laatste kostuums vliegen de deur uit

Wie vanavond nog buiten wil gaan, let maar beter op. Want het gevaar schuilt achter elke hoek. Het is halloween. De avond waarop jong én oud zich verkleden in de meest akelige kostuums. In heel de regio worden dan ook wandel- of griezeltochten georganiseerd. En daar trekken heel wat mensen, al dan niet verkleed, massaal naartoe. Het was dan ook nog een drukke dag voor iedereen die houdt van ronddwalende zombies, afgehakte voeten, en schrikwekkende clows.