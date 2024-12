Verkozenen leggen eed af in Aalst, Christoph D’Haese (N-VA) start derde termijn als burgemeester

In Aalst is gisteravond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Alle 45 verkozen raadsleden, de schepenen, en burgemeester Christoph D'Haese legden de eed af. Onder hen 20 nieuwe gezichten, één van hen is de 85-jarige Suzanne Moortgat, de moeder van Ilse Uyttersprot, oud-burgemeester van de stad die door haar vriend vermoord werd. Suzanne kwam op voor cd&v en raakte dus verkozen met 935 voorkeurstemmen. Ze is meteen één van de oudste raadsleden in Vlaanderen, en ze is van plan om elke maand trouw naar de gemeenteraad te komen.