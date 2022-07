Het glucose- en zetmeelbedrijf Tereos gaat één miljoen euro investeren in haar fabriek in Aalst. Het verhuist een gespecialiseerd labo van Frankrijk naar de Ajuinenstad. Een goede zaak voor de lokale economie, vindt de stad, want er komen 8 jobs bij. Maar tegenstanders zien de investeringen van Tereos met lede ogen aan. Voor hen is dit het teken dat de fabriek plannen heeft om langer in het centrum van de stad te blijven. In Aalst woedt er al langer een felle discussie over de toekomst van het bedrijf.