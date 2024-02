Verkleed als prinsessen en superhelden trekken schoolkinderen over heel onze regio in carnavalsstoet de straat op

Niet enkel in Aalst wordt er carnaval gevierd. Ook op vele andere plaatsen in de regio paraderen basisscholen vandaag door de straten van de gemeente met een kleurrijke carnavalsstoet. Van prinses en politieagent tot superheld en brandweerman, in heel onze streek gaan kinderen verkleed naar school. De ene met een al wat zotter kostuum dan de andere, maar een geslaagde feestdag is het ongetwijfeld. En dat was vanochtend ook zo in Bazel, bij Kruibeke. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.