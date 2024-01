Verkiezingen 2024: Conner Rousseau trekt Oost-Vlaamse lijst niet

Voormalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zal de Oost-Vlaamse lijst voor de verkiezing van het Vlaams Parlement niet trekken. Dat wordt bevestigd binnen de partij. Op dit moment vergaderen de leden van Vooruit in Gent over de Oost-Vlaamse kieslijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen. De grote vraag is of Conner Rousseau nog op de lijst zal voorkomen. Rousseau stopte midden november vorig jaar als voorzitter bij Vooruit. Hij zette een stap terug na zijn racistische uitspraken tijdens een dronken nacht op café in Sint-Niklaas. Een maand later nam hij ook ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger. Zijn partij hield wel nog altijd de deur op een kier voor een terugkeer. Want in principe ging hij in onze provincie de lijst trekken voor het Vlaams parlement. Maar Rousseau wilde daar nog eens over nadenken. Vanavond maakt de partij zijn beslissing bekend op het ledencongres. Dat congres is zopas van start gegaan achter gesloten deuren. De modellijsten met of zonder Rousseau zullen voorgelegd worden aan de leden, en pas als daar consensus over is, dan worden de lijsten bekendgemaakt.