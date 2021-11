Verkiezing volgende Aalsterse prins carnaval in tent op Keizershalparking

Kan het Bau-huis in Sint-Niklaas de nieuwe cultuurtempel van het Waasland worden? Over die vraagt buigt het Sint-Niklase stadsbestuur zich. Want de stad heeft dringend nood aan een GROTE concertzaal mét staanplaatsen. Het aantal plaatsen in bijvoorbeeld concertzaal De Casino is op dit moment namelijk te beperkt voor een centrumstad als Sint-Niklaas. Tegelijk onderzoekt het stadsbestuur of er een tweede stadsschouwburg kan gebouwd worden. Daar zouden de podiumkunsten dan onderdak kunnen vinden.